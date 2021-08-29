Prof. Veysel Ulusoy: Konut krizi kapıda

29 Ağustos 2021 Pazar, 11:51

Prof. Ulusoy'un köşesinde 'Konut krizi kapıda' başlığıyla yayımlanan yazısında, dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"Konut fiyatlarındaki fırlama öyle böyle seviyede değil" diyen Veysel Ulusoy şu ifadeleri kullandı:

"Onca faiz desteğine, bankalara yapılan sözde yönlendirme sonucu açılan kredi hacmindeki artışa rağmen, konut arz ve talebinde anlaşılmaz bir dengesizlik oldu. Neredeyse arsa fiyatlarında son bir yılda yüzde 100, konutta da bir o kadar fiyat artışları yaşandı. Bunun nedenini, ülkemize akın akın gelen mülteci, sığınmacı veya yabancı misafir dediğimiz nüfusa ilişkilendirmek ne kadar doğru olur bilinmez ama fiyat oluşumunda beklentilerle beraber önemli bir faktör olduğu yadsınamaz bir gerçek."

Bir ülkede demografik yapının ani değişiminde bu tür "gayrimenkul şoklarını" beraberinde getirebileceğini belirten Prof. Ulusoy, "Bu kapsamda, hükümet toplam sayıda oldukça cimri davransa da Türkiye’ye son 5-10 yıllık bir süreçte nüfusumuzun yüzde 10’undan fazla bir nüfus akını ve onunla gelen hızlı doğum oranının, insanca yaşanabilen konut talebinde ve fiyatında yarattığı artış gerçeğini bir kenara yazmak gerekir" dedi.

Ulusoy, yazısının devamında, "Öyle ki örneğin döviz ile (kısa ve orta vadede) uzaktan yakından ilgisi olmayan arsa fiyatlarındaki inanılmaz yükselişin burada araştırılması gereken bir özellik olduğunu belirtebiliriz. Bunlar, detayını verdiğimiz başlıca ekonomik faktörler ve onların davranışı... Öncelikli nedeni bölgesel kalkınma farklılıkları ve onun doğurduğu sonuçlarda aramak gerekiyor aslında" ifadelerini kullandı.

Veysel Ulusoy'un yazısının tamamı için tıklayın.