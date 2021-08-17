Profesör Doktor Hasçelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alisan Hasçelik (66), evinde ölü bulundu.
Gaziantep Şahinbey'e bağlı Güneykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Prof. Dr. Alisan Hasçelik'in dairesinden gelen kokular üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. İ
hbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingire açtırarak girdiği evde Prof. Dr. Hasçelik'i koltukta hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Prof. Dr. Alişan Hasçelik’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
CENAZESİ KOMŞULARINA TESLİM EDİLDİ
Kanser hastası olduğu belirtilen Hasçelik’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından da Prof. Dr. Hasçelik’in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı’na defnedilmek üzere komşularına teslim edildi.
İlgili Haberler
- AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 120 milyon liraya park yapacak
- Eski TÜGVA Gaziantep il temsilcisi Mahmut Burak Kızılelma, belediye başkanı baş danışmanı oldu
- Finans Profesörü Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı!
- Profesöre öldüresiye şiddet: 'Gürültü' iddiasıyla hastanelik edildi
Video Haberler
- Anonsu duyanların yüz ifadesi değişti
- Sular çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
- Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
- Skandal görüntüler! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
- Çantasını unuttu, parası eksik çıkınca şikâyetçi oldu
- Yunuslar birer birer karaya vuruyor
- Makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
- Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi
- 'Boğazım düğüm düğüm çocuk...'
- Bir şey bulamayınca turşu çaldılar
En Çok Okunan Haberler
- Federasyondan Ebrar Karakurt açıklaması
- 'Cüppeli', milli voleybolcuyu hedef aldı, tepki çekti
- Ceyhan'dan Alçı'ya sert tepki
- Sayıştay'ın 'Saray raporları' ortaya çıktı!
- Türkiye'den Kabil Havalimanı'na ilişkin karar
- 'Söyleyeceklerimi paylaşacağım'
- Kılıçdaroğlu ile Akşener'in planı
- Eski Ayasofya Camii İmamı Boynukalın'dan Taliban'a övgü
- Ayda 100 bin TL kazanıyor
- Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in ortak planı