Profesör Doktor Hasçelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alisan Hasçelik (66), evinde ölü bulundu.

DHA
17 Ağustos 2021 Salı, 12:57
Profesör Doktor Hasçelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Gaziantep Şahinbey'e bağlı Güneykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Prof. Dr. Alisan Hasçelik'in dairesinden gelen kokular üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. İ

hbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingire açtırarak girdiği evde Prof. Dr. Hasçelik'i koltukta hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Prof. Dr. Alişan Hasçelik’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ KOMŞULARINA TESLİM EDİLDİ

Kanser hastası olduğu belirtilen Hasçelik’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından da Prof. Dr. Hasçelik’in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı’na defnedilmek üzere komşularına teslim edildi.



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