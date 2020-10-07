Profilo’nun kurucusu, iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Profilo’nun kurucusu, iş insanı Jak Kamhi, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı’nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.
Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.
Türkiye’nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
Video Haberler
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
- Vicdansızlık! Yaşlı adama dehşeti yaşattı
- Mağazada talihsiz an!
- Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
- Uzaktan eğitim için internet istiyorlar
- Gençlerin oyunu ölümle bitti!
- Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama