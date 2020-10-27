Protez bacaklı atlete 'olimpiyat' engeli!
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), protez bacakla yarışan Blake Leeper’ın rekabet avantajı sağladığı için olimpiyatlara katılamayacağını açıkladı.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), protez bacakla yarışan Blake Leeper’ın rekabet avantajı sağladığı için olimpiyatlara katılamayacağını açıkladı.
CAS, Dünya Atletizm Federasyonu’na sunduğu kararda iki protez bacakla koşan paralimpik atlet Blake Leeper’ın 400 metre yarışlarında rakiplerine avantaj sağladığını belirtti. Sport’ta yer alan haberde karara ilişkin şu ifadeler yer aldı, ‘’ Mahkemeye sunulan kanıtlar, Blake Leeper’ın kullandığı protezlerin kendisine 400 metrede bu tip mekanik bir yardım kullanmayan sporcuya göre avantaj sağladığını ortaya çıkarmıştır. Leeper, kullanmış olduğu protezlerle vücut boyunu uzattığı için avantaj sağlamaktadır. Olimpiyatlar da dahil olmak üzere Blake Leeper Dünya Atletizm Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu etkinliklerde koşmak için protezlerini kullanamaz. ‘’
Amerikalı atlet, Londra 2012 Paralimpik Oyunları’nda 400 metrede gümüş, 200 metrede bronz madalya kazanmıştı.
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