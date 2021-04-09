Protokol eleştirilerinin ardından AB Konseyi Başkanı Michel’den yeni açıklama

09 Nisan 2021 Cuma, 13:46

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB heyeti ile Beştepe’deki görüşmesinin yankıları sürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kısa süre ayakta kalmasının ardından Çavuşoğlu’nun karşısındaki kanepeye oturtulması Avrupa basınında geniş eleştirilere neden oldu.

Kadın çalışma arkadaşının haklarını korumadığı gerekçesiyle suçlamaların hedefi olmaktan kurtulamayan AB Konseyi Başkanı Charles Michel yeni bir açıklama daha yaptı. Les News 24'e konuşan Michel, ‘kanepe-gate (sofagate) skandalıyla ilgili’ "Benim protokol yetkililerim Türk yetkililerle biraraya gelerek düzenlemeleri çalıştı. Ama oturma düzeninin böyle olduğunu düşünemedim" savunmasını yaptı.

"Sergilenen görüntü hoş değildi, ancak iddiaların aksine Türkiye’den kaynaklı kasti küçük düşürücü bir eylem yoktu" diye konuşan Michel, kadın başkanın başına gelenleri "Üçüncü ülkelerde AB Konseyi Başkanı devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı da hükümet başkanı olarak kabul ediliyor" diye açıkladı.

“ŞANSIMIZI YOK EDERDİ”

"Genel olarak Türkiye bütün ziyaretimiz esnasında gereken ehemmiyeti gösterdi, bunu inkar edemem" vurgusunu yapan AB Konseyi Başkanı, diğer yandan Von der Leyen'in başına gelenlere 'Türkiye ile diplomatik ilişkilere çok daha ciddi zararlar vereceğini düşündüğü için tepki veremediğini' söyledi. "Bu, Türkiye ile daha az olumsuz bir ilişkiye sahip olma şansımızı yok ederdi" dedi.

Erdoğan'la görüşmede terörle mücadele, göç, ekonomi politikalarını ele aldıklarını hatırlatarak "Avrupa-Türkiye ilişkileri tarihindeki bu siyasi anın daha büyük resmini görmenizi isterim" ifadesini kullanan Michel, Erdoğan'la görüşmedeki asıl meselelerin kanepe-gate'in gölgesinde kaldığından yakındı.

Kaynak: Sputnik