PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan: ‘Barışmak için özür gerekir’

03 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde gerici grubun ateşe verdiği Madımak Oteli’nde katledilen 33 aydın, 2’si ise otel çalışanı dün katliamın 27. yılında Madımak Oteli’nin önünde anıldı. Katliamda yaşamını yitiren şair ve doktor Behçet Aysan’a adanan anma töreninde katılımcılar, üzerinde Aysan’ın fotoğrafının yer aldığı beyaz önlük giydi.

Anmada, “Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar” sloganı atılırken Madımak Oteli’nin utanç müzesi olması ve yüzleşme talebi bir kez daha dile getirildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) öncülüğünde Madımak Oteli önünde yapılan anma etkinliğine katliamda yakınlarını kaybeden ailelerin yanı sıra, Alevi örgütlerinin temsilcileri, CHP ve HDP’li milletvekilleri, demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Anma kapsamında yapılmak istenen yürüyüşe Sivas Valiliği tarafından koronavirüs salgının gerekçesiyle izin verilmedi.

Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucunda, Madımak Oteli’ne yaklaşık 600 metre yakınlıkta bulunan Valilik Meydanı’nda bulunan bir binaya doğru yürüyüş düzenlendi. Koronavirüs önlemlerinin alındığı yürüyüş boyunca, katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşınarak, “Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar”, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, sloganları atıldı. Yapılan yürüyüşün ardından Madımak Oteli’ne gelen kitle, otel önüne karanfil bıraktı. Yürüyüşün ardından yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu yapıldı.

‘YÜZLEŞME YOK’

Anmada konuşan PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, salgın nedeniyle tüm örgütleri anma etkinliğine çağıramadıklarını belirterek katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen hâlâ yüzleşmenin olmadığını söyledi.

27 yıl önce dönemin başbakanının oteli yakmak için bekleyenlere ilişkin olarak “Allah’a şükür onlara bir şey olmadı” ifadelerini kullandığını anımsatan Kaplan, “Katliamın arkasında bir suç daha aranıyorsa, yerel basın da mutlaka sorgulanmalıdır. Yerel basının katliam öncesi ve sonrası attığı manşetleri biliyoruz.

Basın yandaş olmaz. Basın halkın vicdanıdır. Madımak utanç müzesi oluncaya kadar buraya gelmeye devam edeceğiz. Alevilerle barışmanın yolu, özür dilemekle olur. Devletten bu sözü bekliyoruz.” Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, 33 canın semahlarını dönmek, türkülerini söylemek için geldiği kentte diri diri yakıldığını anımsatarak “Kerbela zihniyeti yaşıyor” ifadesini kullandı. Katliamda yaşamını yitiren Gülsün Karababa’nın ağabeyi Hüseyin Karababa, “Bu seneyi Behçet Aysan anısına yapıyoruz. Behçet Aysan bir doktordu, insanları iyileştiriyordu. Buradan devlete sesleniyorum: Bu bir olay değildi, bu katliamdır. Benim kardeşime ‘vefat’ etti diyorlar. Benim kardeşimi ve canlarımızı diri diri yakıldılar. Nasıl vefat diyorsunuz. Bu devletin desteği ile yapılan bir katliamdır” diye konuştu.

‘KATLİAMLARI YAPANLAR AYNI ELLER’

Sivas Valiliği ise kentte ayrı bir anma programı düzenledi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Cem Vakfı yetkilileri dün eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı. Vali Salih Ayhan, Sivas ve katliam kavramlarının bir arada kullanılmasını doğru bulmadığını belirterek “Selçuklu’nun kalbi, Osmanlı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in aklı olan şehrin önüne de arkasına da katliam kavramı kullanmak büyük bir sorumsuzluktur diye düşünmekteyim” dedi. Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de 2 Temmuz ve 5 Temmuz 1993’te dünyada benzeri görülmemiş çok acı olaylar yaşandığını anımsatarak “Madımak’ta yaşanan katliam, Başbağlar’da yaşanan katliam, Çorum ve Maraş’ta yaşanan katliamı yapan eller, aynı ellerdir. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz, kin, nefret, cebir ve şiddet tohumlarını değil, gönlümüzdeki sevgi tohumlarını ekmek için geliyoruz buraya” dedi.