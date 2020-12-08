PSG-Başakşehir karşı karşıya
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını Paris Sain Germain ile Paris'te oynuyor.
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını Paris Sain Germain ile Paris'te oynuyor. PSG'nin puan alması halinde tur atlayacağı maçta Başakşehir'in ülke puanı hariç hiçbir beklentisi yok.
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe
Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli
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