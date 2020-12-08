PSG-Başakşehir karşı karşıya

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını Paris Sain Germain ile Paris'te oynuyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2020 Salı, 22:44
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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını Paris Sain Germain ile Paris'te oynuyor. PSG'nin puan alması halinde tur atlayacağı maçta Başakşehir'in ülke puanı hariç hiçbir beklentisi yok.

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli


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