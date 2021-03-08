PSG - Başakşehir maçındaki hakemin cezası belli oldu
UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşan Başakşehir’de hakem Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu. UEFA, Rumen hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlikten men edildiğini açıkladı.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında 8 Aralık 2020 tarihinde oynanan Fransa’daki maç, 4’üncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kesilmiş, sonraki gün farklı hakemlerle oynanmıştı. UEFA, yapılan soruşturma sonucu Sebastian Constantin Coltescu için sezon sonuna kadar men cezası verdi. Coltescu ayrıca bir eğitim programına da katılacak.
Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya ise karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç ceza verildi.
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