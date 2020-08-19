PSG finale kaldı, Parisli koronavirüsü unuttu
Maçı kafe ve barlarda izlyen PSG'liler 3-0'lık zaferi kentin ünlü meydanlarında sabaha kadar kutladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig’i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'in finale çıktışı, FransIz başkenti Paris'te çılgınca kutlandı.
PSG taraftarları sokağa dökülüp kentin ana caddelerinde kutlama yaptı.
Maçı kafe ve barlarda izlyen PSG'liler 3-0'lık zaferi kentin ünlü meydanlarında sabaha kadar kutladı. Gecede koronavirüs önlemleri ise unutuldu.
GOL YAĞMURU
.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig ile Paris Saint-Germain, Lizbon’da bulunan Estadio da Luz Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hollandalı hakem üçlüsü Björn Kuipers, Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yönetti.
Mücadeleye etkili başlayan taraf Paris Saint-Germain, üstünlüğünü maç boyunca da sürdürdü. Top kontrolü noktasında başarılı bir performans ortaya koyan Fransa ekibi, 13. dakikada Marquinhos ve 42. dakikada Angel Di Maria ile golleri bularak skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda farkı 2’ye çıkaran PSG devreye de rahat girdi.
Maçı önde götürmenin verdiği rahatlıkla 2. yarıya da hızlı başlayan PSG hemen 56. dakikada Juan Bernat’ın golü ile durumu 3-0’a getirdi. 3 sayılık farkın getirdiği rahatlıkla oyunu götüren Paris Saint-Germain, yaptığı güçlü savunma ile rakibi Leipzig’e geçit vermedi.
Mücadeleden 3-0’lık skorla ayrılan Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist oldu.
Video Haberler
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki