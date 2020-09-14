PSG-Marsilya maçında tarihi kavga!

14 Eylül 2020 Pazartesi, 08:20

Sezona Lens yenilgisiyle başlayan Paris Saint Germain, ligin ikinci haftasında ezeli rakibi Marsilya ile karşılaştı. İlk hafta Brestois'i 3-2 mağlup eden Marsilya, Florian Thauvin'in 31. dakikada attığı golle Paris Saint Germain deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Paris deplasmanında en son 2010 yılında kazanan Marsilya'nın tarihi galibiyeti, maç içinde yaşanan gerginlikle ve karşılaşmanın son anlarında çıkan kavgayla gölgelendi.

İki takım oyuncularının sert müdahaleleriyle geçen karşılaşmada toplamda 17 kart çıktı. Bu karşılaşma, 21. yüzyılda Ligue 1 tarihinde en fazla kartın çıktığı maç olarak tarihe geçti.

Paris Saint Germain, Marsilya karşısında aldığı yenilgiyle 1984-85 sezonundan beri Ligue 1'de ilk kez oynadığı ilk iki maçı da kaybetmiş oldu. Paris Saint Germain, sıfır puanla ligin 18. sırasına gerilerken Marsilya ise 6 puanla 5. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Lyvin Kurzawa ve Jordan Amavi ile başlayan kavga, diğer takım oyuncularının da birbirine girmesiyle bir anda alevlendi.

İki takım oyuncuları karşılıklı olarak birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavganın sonunda Paris Saint Germain'den Kurzawa, Leandr Parades ve Neymar kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Marsilya'da ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.

Brezilyalı yıldız Neymar, Marsilyalı oyuncuların kendisine ırkçı sözlerle saldırdığı iddiasıyla gösterdiği tepki nedeniyle oyundan atıldı.

Öte yandan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de maçı tribünden izleyenler arasındaydı



