Psikolog onaylı 6 ipucu: Ayrılık acısı nasıl atlatılır?

02 Ekim 2020 Cuma, 16:54

Psikolog Guy Winch ayrılıkların bireyleri sanıldığındançok daha fazla etkilediğini düşünüyor ve yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

"Fonksiyonel beyin emar görüntüleri, romantik ilişkinin sona ermesinin ardından beyinde meydana gelen değişikliklerle madde bağımlılarının kokain ya da uyuşturucu gibi maddeleri bıraktıktan sonra beyinlerinde etkinleşen mekanizmaların aynı olduğunu gösteriyor. Diğer bir deyişle, aşk bağımlılık yapıyor ve kalp yarası zorlu bir ayrılık süreci geçirmemize neden oluyor."

Winch’e göre bu, eski partnerin takıntı haline getirilmesinin sebebi.

Bu durum ayrıca bir başkasını sevmeyi de zorlaştırıyor çünkü bireyler, eski sevgililerini son raddesine kadar mükemmel görmeye meyilli. Bu nedenle onlarla ilgili romantik bakış açısının doğru olduğuna kendilerini inandırarak hatıralarını çarpıtıyor ki çoğu zaman bu bakış açısı doğruyu yansıtmıyor.

Winch sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Eski sevgilinize dair düşüncelerinizin gerçekçi ve dengeli olduğundan emin olmalısınız. Eğer zihninizde birlikte geçirdiğiniz en mutlu hafta sonunun görüntüleri canlanıyorsa sizi çılgına çeviren ve ciddi anlamda üzen hafta sonundan görüntüleri de bunlara eklemeniz gerekir."

Winch, gerçeklerle başa çıkmak için sahiden çaba harcayanlara ilişkiyi sona erdiren tüm nedenlerin sıralandığı bir liste hazırlamayı öneriyor.

Ayrılık acısının bir başka zor yanı da meseleye “terk edilmek” gözüyle bakmak ve terk eden kişi hayatını yaşamaya devam ederken bireyin günlerini kendi kendisine acıyarak geçirmesi.

Peki partnerler için, ilişkiyi kendisi yerine karşısındakinin bitirmesi neden bu kadar zor?

Yanıt bariz görünebilir ancak Winch bu uyumsuzluğu iyice anlamanın tam anlamıyla "iyileşmek" için çok önemli olduğunu belirtiyor.

Winch, terk edilen kişi ayrılığı aniden meydana gelmiş gibi algılasa da partnerlerinin uzun süredir ilişkiyi duygusal anlamda zaten boşladığını belirtiyor ve ekliyor:

"Terk edenler ayrılığın gerçekleşmesiyle aslında ilişkiyi tamamen bitiriyor. Ancak terk edilen meselenin farkına yeni varıyor ve kendisini keder ve kaybın ilk aşamalarında buluyor."

Ayrılık acısıyla mücadele ederken insanların düştüğü yaygın tuzaklar bulunduğuna dikkat çeken Winch, bu tuzaklardan kaçınma ve hızlıca iyileşmeye dair 6 ipucu paylaşıyor:

1. Sosyal medyada eski sevgilinizin peşine düşmeyin. Bunu yapmak, zihninizde onun varlığını pekiştirir ve bozulan ilişkinize dair hayal kurmayı bırakmanızı zorlaştırır.

2. Ayrılığın neden gerçekleştiğine dair teoriler uydurmaktan sakının. Bu durum eski sevgilinizi gözden düşürmeniz gerekirken ona zihninizde başrol vermenize yol açabilir. Gerçeklerle uyuşan ve özgüveninize zarar vermeyen açıklamalara odaklanın. Bu açıklamalar şöyle sıralanabilir: İlişkide istekli değildi, ilişkiyi duygusal anlamda sürüncemede bırakıyordu, her şey için geç olmadan sorunları gündeme getirmedi ya da eski sevgiliniz sandığınız gibi biri değildi.

3. Bir sonraki ilişkinizde yapmayı tercih etmeyeceğiniz, ilişkiniz için verdiğiniz ödünlerin bir listesini yapın.

4. Şu günlerde size ilginç ve keyifli gözükmese de olağan zamanlarda sizi eğlendiren, ilginizi çeken etkinliklere yönelin. Bunlar yaşamın devam ettiğini gösteren önemli işaretlerdir.

5. İlişkiyi hatırlatan, sizi üzen veya acı veren mesaj ya da fotoğraflardan kurtulun.

6. Arkadaşlarınızla görüşün ve desteklerinden faydalanın. Ayrılık acısı sıkça rastlanan bir durum ve herkesin bu konuyla ilgili söyleyebilecek bilgece sözleri var.

Kaynak: Independent Türkçe