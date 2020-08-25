Psikoterapist Georgiou, aldatan insanlarda gördüğü altı ortak özelliği anlattı

25 Ağustos 2020 Salı, 17:34

11 yıldır toplumun çeşitli kesimlerinden insanlarla görüştüğünü belirten Georgiou, insanların aldatma sebeplerinin karmaşık ve çeşitli olduğunu ifade etti. Yardım çağrısı, ilişkiyi kurtarma çabası, tuzağa düşmüşlük hissi ve kendine zarar verme eğilimi gibi pek çok neden saydı.

Londra’da yaşayan psikolog, “aldatan insan” diye sabit bir kişilik türü olmadığını, sadakatsizliği herhangi bir cinsiyete atfetmenin gereksizliğini ve aldatma kavramının iyilik ya da kötülükle ilişkili olmadığını da yazdı.

“Aldatmanın ardından bir ilişki bitmek zorunda değildir. Bu durum çift terapisiyle çözülebilir. Aldatmak sadece seksle ilgili değildir, ihanet pek çok şekilde gerçekleşebilir. En önemli faktör, sezileriniz. İlişkinizde neler olup bittiğini sizden başka kimse daha iyi bilemez. Sayacağım işaretler aldatmanın işaretleri olabilir ama neyin doğru olduğu konusunda kendinize güvenin” dedikten sonra tecrübe ettiği 6 yaygın özelliği sıraladı:

1. Masum yalanlar söyleme konusunda kendilerini çok geliştirirler

Geçenlerde bir yerde tesadüfen karşılaştığınız partneriniz size niçin orada olduğuna dair uzun ve gereksiz yere çok detaylandırılmış bir hikaye anlatmaya başladıysa, şüphelenmeye başlayabilirsiniz.

Aniden partnerinizin size karşı tamamen dürüst olmadığını hissetmeye başladıysanız, bu da bir sinyal.

2. İyi niyetli iletişimde bile savunmacı bir pozisyona geçerler

Partnerinize tamamen iyi niyetle yaklaşırken bile her seferinde onu yakalamaya çalıştığınızı düşünüyorsa bir sıkıntı var demektir.

Georgiou, “Sayısız örnek gördüm. ‘Ketçap neden dışarıda değil de buzdolabında?’ gibi masum bir soru bile ‘Oraya koymayı unuttum! Ne yani bana güvenmiyor musun?’ gibi cevap alabiliyor” diye tecrübesini aktardı.

3. Sizi manipüle ederler

“Gaslighting” olarak bilinen ve karşıdaki insana çeşitli oyunlar oynayarak zamanla kendisinden şüphe etmesini sağlamasına yönelik psikolojik manipülasyon yöntemi size uygulanıyor olabilir mi?

Psikoterapistin konuyla ilgili verdiği örnek ve tavsiye şöyle:

Bir danışanım bütün bulaşıkları yıkadıktan sonra mutfağa tekrar dönüyor ve lavaboda kirli tabaklar buluyor. Onun yalan söylediğini öne süren partneriyse bütün öğleden sonra boyunca temizlik yapmak yerine ne yaptığını sorguluyor. Sonradan ortaya çıktı ki, danışanımı aldatıyormuş.

Aldatmadığınız halde aldatıyormuşsunuz gibi davranılıyorsa ve partnerinize güvenmiyormuşsunuz gibi hissettiriliyorsanız, bu bir ‘gaslighting’ olabilir. Eğer buna şiddet de eşlik ediyorsa, size yardım edecek bir kuruluşa başvurun.

4. Sizin aldatma suçlamasında bulunduğunuzu öne sürerler

Sadakatsizlik gibi bir konu aklınızda bile yokken alakasız bir tartışmada bir anda partneriniz “Ne, aldattığımı mı düşünüyorsun?” diyorsa şüphelenebilirsiniz.

Aldatan insanın içindeki suçluluk duygusu, onları yakalandığını düşünmeye ve istemsizce itirafa götürür.

5. Sadakatsizlik geçmişi vardır

“Yuva yıkanın yuvası olmaz” diyenlerin de belirttiği gibi, eğer sizin ilişkiniz de bir sadakatsizliğin sonucunda geliştiyse sorun yaşamanız muhtemel. Ancak bu korkuyu içselleştirip davranışlarınıza yansıtmak da partnerinizi ihanete sürükleyebilir.

Bu noktada partnerinizi aldatmaya sürükleyen etkenleri düşünmek lazım. Eğer önceki ilişkilerinde de tıkanınca başkasının omuzunda ağlamak istediyse şimdi niye aynısını yapmasın?

6. İnternetteki ve telefondaki davranışları değişir

Bu madde biraz çetrefilli zira masum bir davranışı yanlış anlayıp partnerinizi suçlamanıza neden olabilir. Ancak sürekli olarak tanımadığınız kişilerden mesaj alıyorsa veya son zamanlarda pek dışarı çıkmadığınız halde internetteki arama geçmişinde akşam yemeğine nereye çıkılacağına dair bir sonuç görürseniz şüphelenmeniz makul.

Kaynak: Independent Türkçe