PTT, tepkilerin ardından tartışmalı genelgeyi geri çekti

03 Aralık 2020 Perşembe, 16:20

PTT Genel Müdürlüğü, 81 ile gönderdiği genelge ile alıcının koronavirüs testi pozitif olsa dahi imzalatarak gönderiyi teslim etmesini istedi. Genelgede, “Adrese gidildiğinde muhatap (pozitif ya da temaslı olsun) karantinada olduğunu beyan ederse, imza karşılığında tebligatın muhataba teslim edilmesini, imtina edilmesi halinde durumun tebliğ mazbatasına açık ve anlaşılır bir şekilde şerh edilerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21 inci maddesinin uygulanması” denildi.

“PERSONELDE TEDİRGİNLİK VE HUZURSUZLUĞA NEDEN OLMASI NEDENİYLE...”

Durumun CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından gündeme getirilmesiyle PTT Genel Müdürlüğü geri adım atarak, yeni bir genelge daha yayımladı. İkinci genelgede, ilk genelgede yayımlanan hükmün iptal edildiği belirtilerek, “Pandemi sürecinde tebligat dağıtımıyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın mevcut mevzuat maddeleri çerçevesinde işlem uygulanmasına ilişkin görüşleri doğrultusunda yapılan ilgi tebliğde yer alan bazı hususların personelimiz arasında tedirginlik ve huzursuzluğa neden olması nedeniyle yeniden anılan Bakanlık nezdinde girişinde bulunulmuştur” denildi.

Yeni genelgede, koronavirüs vakası ya da karantinada olan kişilerin postasının nasıl iletileceği anlatıldı. Genelgeye göre posta emekçileri adrese gittikleri kişinin karantinada olduğunu öğrendiğinde tebligatı 14 günü aşmayacak şekilde bekletecek, 14 günlük süre sonunda postası iletilecek. Bu geçen süreyi okunaklı şekilde şerh edecek. Eğer posta giden kişi hastanedeyse ve kişinin yakınları karantinada değilse posta teslim edilecek. Duruşma günü gibi yargıyı ilgilendiren tebligatlarda ise 14 günlük sürenin aşılmamasına dikkat edilecek.

Genelgede koronavirüsten kaynaklı suiistimallerin önlenmesi için yapılması gerekenler ise şu şekilde anlatıldı:

“Suiistimallerin önlenmesi, adi merciler karşısında kusurlu duruma düşülmemesini teminen yukarıda açıklanan gerekçelerle bekletilen veya iade edilen tebligatların kontrolle görevli personel tarafından titizlikle incelenmesini, denetim işlemlerine azami gayret gösterilmesini, Adalet Bakanlığından alınacak yeni görüşe kadar gereğinin bu şekilde sağlanması yönünde gereken tedbirlerin alınmasını ve tebliğin ilgili personel ve kontrolden sorumlu tüm personele imza karşılığı duyurulması önemle rica ederiz.”