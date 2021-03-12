PTT'de akıl almaz oyun: 4 yetkiliye 36 kat tazminat ödenmiş

12 Mart 2021 Cuma, 20:43

CHP'li Milletvekili Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın 2019 raporunda ortaya çıkan skandalın bir benzerini daha gün yüzüne çıkardı. Belgeleri sosyal medya hesabından yayımlayan Yavuzyılmaz, 4 yetkiliye PTT'de 1 yıl çalıştıktan sonra sözleşmesi feshedilerek 36 kat tazminat ödendiğini açıkladı.

Sayıştay'ın ortaya çıkardığı skandalda sözleşmesi feshedilen genel müdüre 847 bin 532 TL ödendi.

Söz konusu olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Deniz Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Sayıştay, PTT'de sadece 1 yıl çalışıp, iş sözleşmesi fesih edilince brüt maaşının 36 katı (847.532,81 TL) tazminat alan bir genel müdür yardımcısı tespit etmişti. Araştırmalarım neticesinde; bu tazminatın aynısını alan 4 yetkiliyi de biz ortaya çıkardık."

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