Pülümür'ü HES'ten kurtaran karar

20 Haziran 2020 Cumartesi, 15:48

2010 yılında bir grup çevreci yurttaş ile Tunceli Barosu'na üyesi bazı avukatların Pülümür Vadisi içinde yapılması planlanan Pülümür HES ve Barajı'nın iptali için açtıkları dava 10 yılık hukuk sürecinden sonra çevrecilerin zaferi ile sonuçlandı.



Ankara 14. İdare Mahkemesi verdiği kararda Pülümür Vadisi üzerinde yapılması planlan Pülümür HES ve Baraj Projesi'nin tümden iptal edilmesine hükmetti.

Projenin iptalinin ardından dava açan yurttaş ve avukatlar adına yapılan açıklamada konuşan Tunceli Barosu avukatlarından Özgür Ulaş Kaplan, 10 yılık hukuk mücadelesini kazandıklarını ve birçok köyün, kutsal mekanın ve tarım arazisinin yok olmaktan kurtulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Pülümür HES'in bölgeye zarar vereceğini bölgenin ekolojik dengesini bozacağını belirterek buradaki birçok kurum ve kuruluşa resmi başvuru yaptık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, DSİ Şube Müdürlüğü'ne, Milli Parklar Müdürlüğü gibi birçok kuruma yazılar yazarak. Bu baraj ve HES iptali gerekçelerimizle birilikte istedik. Pülümür HES yapılırsa, onlarca köy su altında kalacak dedik, şehrin ana mezarlığı olan asri mezarlığın sular altında kalacağını, bazı mahalle ve birçok köy sular altında kalacaktı, kutsal mekanlar yok olacak ve ekolojik denge bozulacak ve bölge iklimi farklı bir şekil alacak diye bu talebimizi ilettik. Ancak bu kurumlar bu talepleri resmi olarak ret edince bizde yargı yoluna başvurarak Pülümür HES projesinin iptalini istedik."

10 YILLIK HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDIK

Kaplan açıklamasında ayrıca, Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin daha önce Munzur Vadisi Mili Parkı içinde yapılması planlanan bazı HES projelerini iptal kararlarını örnek aldığını ve Pülümür HES projesini tümden iptal ettiğini belirtti.



