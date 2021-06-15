Putin ile görüşmesinin öncesinde Biden’dan Navalny vurgusu
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin öncesinde açıklamada bulundu. Biden, "Navalny'nin ölümü, Rusya'nın temel insan haklarına uymaya pek de niyeti olmadığının başka bir göstergesi olacaktır” dedi.
Putin ile Joe Biden çarşamba günü Cenevre’de bir araya gelecek. Biden yaptığı açıklamada, Moskova'nın istemesi durumunda işbirliği yapılabilecek alanların olduğunu ancak Rusya'nın agresif bir tutum sergilemesi durumunda ABD'nin de aynı şekilde yanıt vereceğini belirteceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden Rusya'da hapiste bulunan muhalif lider Aleksey Navalny'nin hayatını kaybetmesi halinde büyük bir trajedi olacağını ve bu durumda Rusya'nın hem ABD hem de dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinin zedeleneceğini söyledi.
Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Biden "Navalny'nin ölümü, Rusya'nın temel insan haklarına uymaya pek de niyeti olmadığının başka bir göstergesi olacaktır; Bu bir trajedi olur ve bu durum dünyanın geri kalanı ve benimle ilişkilerini zedelemekten başka bir şeye yaramaz.”
-Reuters
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