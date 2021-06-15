Putin NBC televizyonuna konuştu: ‘Bizi çocuk gibi kandırdılar’

15 Haziran 2021 Salı, 12:42

Putin ile Joe Biden çarşamba günü Cenevre’de bir araya gelecek. İkilinin görüşmesinin öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, NBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

NBC’den Kim Simmons, NATO’nun gerçekleştirdiği manevraların Rusya’nın tatbikatlarına yanıt olduğunu öne sürerek Moskova’yı ittifak ile karşı durmayı tırmandırmakla suçladı. Gazeteci, “NATO bir nevi savunma oynuyor” ifadesini kullandı.

Rus lider, “Böyle savunma mı olur? Sovyetler Birliği döneminde Gorbaçov’a, ki çok şükür henüz yaşıyor, ona sorabilirsiniz, şifahi de olsa NATO’nun doğuya genişlemeyeceği sözü verilmişti. Nerde bu vaatler?” yanıtını verdi.

"HAKLISINIZ, BİZİ ÇOCUK GİBİ KANDIRDILAR"

Putin, askeri blokun Doğu Avrupa yönündeki genişlemenin iki dalga halinde gerçekleştiğini anımsattı.

Simmons, “Genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış?” diye itiraz etti.

Rusya Devlet Başkanı, bu itiraza şu tepkide bulunmuş: “Aferin size! Haklısınız, bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kâğıda dökmek lazım”.

SSCB DAĞILDIKTAN SONRA...

İttifakın neden doğuya genişleyerek altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırdığını soran Putin, “Sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş?” açıklamasında bulundu.

'NEDEN NATO ORTAKLARINI ENDİŞELENDİRMELİ?'

Rusya’nın büyük harcamalar yaptığını dile getiren Putin, “Bunun karşılığı ne oldu? NATO’nun altyapısı sınırlarımızda. Ve sonra birilerini tehdit ettiğimizi mi söylüyorsunuz? Evet, düzenli tatbikatlar yapıyoruz, ordumuz için ani tatbikatlar da yapıyoruz. Bu neden NATO ortaklarını endişelendirmeli? Bunu anlamıyorum” diye konuştu.

NATO’nun siber alandaki güçlenmeyle ilgili görüşünü de belirten Rusya Devlet Başkanı, “NATO, siber alanı savaş meydanı ilan ettiyse bir şeyler planladığı, bir şeyler hazırladıkları anlamına geliyor. Elbette bu durum bizi endişelendirmiyor olamaz” yorumunda bulundu.

‘ABD’NİN DİĞER ÜLKELERE MÜDAHALE ETMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Putin, aynı açıklamasında, “Kimsenin diğer ülkelerdeki iç siyasi süreçlere karışmaması gerektiğini savunuyoruz, ne Amerika bizim işlerimize, ne de biz Amerika’nın işlerine, başka ülkelerinin işlerine karışmamalıyız. Tüm ülkelerin halklarına huzur içinde gelişme fırsatı verilmeli. Krizler çıksa dahil, bu krizler dış müdahale olmadan ülke içinde halk tarafından çözüme kavuşturulmalı” ifadesini kullandı.

‘SÜRECİ DURDURMAK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR’

ABD'nin diğer ülkelerin iç meselelerine karışmama olasılığına değinen Putin, “ABD idaresine yönelik çağrıların bir anlamı yok. Çünkü ABD hükümetinin her şeye rağmen diğer ülkelerdeki iç süreçlere karışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreci durdurmak mümkün gözükmüyor, zira çok büyük hız aldı” dedi.

Kaynak: Sputnik Türkçe