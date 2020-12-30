Putin’den Erdoğan’a 'güvenlik ve istikrar' mesajlı yılbaşı tebriği
Rusya Devlet Başkanı Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Putin, mesajında iki ülke arasında işbirliğini "güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ve çıkarları tam olarak karşılayacak biçimde" devam ettirme temennisinde bulundu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
Mesajında, "Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam eden gelişimden memnuniyet duyduğunu" belirten Putin, "zorlu sıhhi ve epidemiyolojik duruma rağmen anlamlı siyasi diyaloğun sürdürüldüğünü, enerjide önemli ortak projelerin sistematik olarak hayata geçirildiğini, askeri-teknik, ticari-ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin yüksek düzeyde korunduğunu" ifade etti.
Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim” ifadelerini kullandı.
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