Putin'den Karadeniz tepkisi: O gemiyi batırsaydık bile...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonlardan her yıl canlı yayınlanan Direkt Hat programında Karadeniz'de yaşanan gerilimi değerlendirdi.
Putin geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle düzenlenmeyen Vladimir Putin'le Direkt Hat programının 18.'sini gerçekleştiriyor.
Sputnik'in aktardığına göre, Karadeniz'de İngiliz gemisiyle yaşanan gerilime ilişkin "Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler?" sorusunu yanıtlayan Putin, "Yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.
"İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'liler de vardı" diye konuşan Putin, şu ifadeleri kullandı:
"Cenevre'de ABD ile zirveden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? Kırımlıların görüşüne saygı duymadıklarını göstermek için. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi."
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