Putin’in iktidar referandumu

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Değişikliklerin kabul edilmesi halinde, başkanlık süresi 2024’te sona erecek olan Putin, altışar yıllık dönemlerle iki kez daha adaylığını koyabilecek.

Sandıktan “evet” çıkması halinde 16 yıl daha Kremlin’de kalabilecek. Putin, 2024 yılından sonra devlet başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili kapıyı açık bırakıyor.

MUHALEFET TEPKİLİ

Moskova’da anayasa reformu karşıtlarının nisan ayında yapmayı planladıkları gösteriler koronavirüs önlemleri çerçevesinde yasaklanmıştı. Reform karşıtlarının düzenlediği Hayır Kampanyası’na ait web sitesi de mahkeme kararıyla engellenmişti. Putin’e yakın siyasiler anayasa değişikliğine destek vermeyi sürdürüyor.

Muhalefet lideri Aleksey Navalny ise referandumu gayri meşru olarak nitelendiriyor, değişikliği anayasal bir darbe olarak yorumluyor. Yapılması istenen değişiklikler içinde Putin’in görev yaptığı dönem sayısının sıfırlanması da var. Yetkileri artacak olan parlamento daha önce devlet başkanında olan başbakanı atama görevini de üstlenecek. Devlet Başkanı’nın da yargıdaki atamalara ilişkin yetkileri çoğaltılacak.

Kabul edilmesi halinde eşcinsel evlilikler anayasaya aykırı hale getirilecek. Asgari ücretin gider düzeyinin altına düşmesini engelleyen ve emekli maaşlarının düzenli olarak artırılmasını öngören düzenlemelerin de yer aldığı paket, Putin’in “milliyetçi ideolojisi”nin anayasaya yansıtılması olarak da yorumlanıyor.