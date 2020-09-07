Quaresma, Türkiye defterini kapattı

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Ricardo Quaresma, Türkiye defterini kapattı. Yıldız oyuncu, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’e transfer oldu.

(DHA)
07 Eylül 2020 Pazartesi, 21:29
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Türkiye’de Beşiktaş, ardından da Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altay Kulübü'nün de yakından ilgilendiği 36 yaşındaki Quaresma'nın transferini Portekiz ekibi, sosyal medyadan yayınladığı video ile duyurdu. 


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