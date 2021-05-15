Rachid Ghezzal: "İnşallah Beşiktaş'ta devam edeceğim"
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, gelecek yıl da takımda kalmak istediğini söyledi.
Süper Lig'de 16. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Cezayirli oyuncu maç sonunda yayıncı kuruluşa verdiği demeçte, "İnşallah Beşiktaş'ta devam edeceğim. Başından sonuna kadar çok zor bir sezondu. Ama biz kazanmayı hak ettik." dedi.
Göztepe karşısında takımının galibiyet golünü kaydeden Ghezal bu sezon sekizinci kez ağları havalandırmış oldu.
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