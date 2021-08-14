Radja Nainggolan Antwerp'e transfer oldu

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:39

İtalya Serie A takımlarından Inter'le yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran Radja Nainggolan ülkesine döndü.

Royal Antwep'ten yapılan açıklamada Belçikalı oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği ve iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

33 yaşındaki oyuncuyla Inter'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ında ilgiliendiği iddia edilmişti.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Roma'da geçiren Nainggolan, İtalya Serie A'da Inter ve Cagliari formaları da giydi.

Antwerp'in paylaşımı: