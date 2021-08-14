Arif Kızılyalın, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi
Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor müsabakası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun açılış maçı olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi.
Arif Kızılyalın, Beşiktaş'ın performası hakkında, "Beşiktaş belli ki bıraktığı yerden devam ediyor. Geçen sezonu Göztepe deplasmanında galibiyetle şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu sezon da şampiyonluğun ciddi adaylarından olduğunu gösterdi. Gerçi yorum yapmak için daha çok erken, daha ilk 90 dakika. Önümüzde yaklaşık 40'a yakın maç varken, bu ifadeleri kullanamayız. Beşiktaş coşkuluydu, Beşiktaş baklava oyununu oturtmuştu, paslaşmaları çok iyiydi. Özellikle bu paslaşmaların temel taşı, yeni transfer Salih Uçan'dı. Salih, Josef ve Atiba arasındaki eksik olan o parçayı tamamladımış gibi. Sergen Yalçın, geçen sezon Mensah'tan istenen verimi alamamıştı." açıklamasını yaptı.
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