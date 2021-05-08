Rafael Nadal, 93 yaşındaki hayranının hayalini gerçekleştirdi
Rafael Nadal, Alzheimer teşhisi koyulan 93 yaşındaki tenis tutkunu Manuela Navarro Esteban’ı Madrid Açık Turnuvası'nda ağırladı.
Dünya iki numarası tenisçisi Rafael Nadal, Twitter üzerinden gelen bir mesaj sayesinde 93 yaşında Alzheimer hastası hayranını İspanya’da gerçekleşen Madrid Açık Turnuvası’nda ağırladı.
Manuela Navarro Esteban'ın torunu, Twitter aracılığıyla Nadal’a mesaj gönderirken, “Bugün 93 yaşındaki büyükannem seni yaşarken görmek istediğini söyledi. Alzheimer teşhisi koyulan büyükannem, bana tenisin onun için ne anlam ifade ettiğini anlattı’’ ifadelerini kullandı.
Nadal, sosyal medya üzerinden gelen bu çağrıya kayıtsız kalmayarak 93 yaşındaki hayranını çeyrek final mücadelesine davet etti. Manuela Navarro Esteban çeyrek final karşılaşmasını tribünden izlerken sonrasında Rafael Nadal’la sohbet etme fırsatı yakaladı.
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