Ralliyi bırak, manzaraya bak!
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te gerçekleştirilen 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin Marmaris ve Datça etaplarında direksiyon sallayan pilotlar, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği parkurlarda sürüş keyfi yayıyor.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te gerçekleştirilen 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin Marmaris ve Datça etaplarında direksiyon sallayan pilotlar, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği parkurlarda sürüş keyfi yayıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor.
Büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın üçüncü kez gururunu yaşayan Marmaris, dünyanın en hızlı pilotlarını özenle hazırlanan etaplarda ağırlıyor.
Türkiye Rallisi, 707 kilometrelik parkurda 12 özel etapta pilotların zamana karşı büyük rekabetine sahne oluyor.
ŞAMPİYONAYI ÖZEL YAT VE TEKNELERDEN TAKİP EDİYORLAR
Yarışların bu yılki bölümünde Datça-Kızlan-Yeşilbelde, İçmeler etaplarında yerli ve yabancı turistler, deniz manzaralı, iniş, çıkış ve atlama parkurları ile sert virajların olduğu etapları takip ediyor.
Dünyaca ünlü pilotlar, görsel şölen sunan etaplarda orman içinde birbirini takip eden atlama noktalarıyla, deniz kenarlarındaki zorlu virajlarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.
Datça ve Yeşilbelde etaplarını yine çok sayıda izleyici, özel yat ve teknelerden takip ediyor.
Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da ilk iki yarışına ev sahipliği
yapan ralli, 155 televizyon kanalından canlı yayımlarla tüm dünyaya
ulaştırılıyor.
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