Ralph Gonsalves, protestocuların hedefi oldu
Karayipler ülkesi St. Vincent ve Grenadinler’in Başbakanı Ralph Gonsalves, başkent Kingstown’da düzenlenen sağlık reformu protestosunda eylemciler tarafından atılan sert cisimler nedeniyle başından yaralandı.
Saldırıya uğrayan Ralph Gonsalves, güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Sözcüsü, Gonsalves’in hastaneye kaldırıldığını, yarasının hayati tehlike oluşturmadığını belirtti. MRI taraması için Gonsalves’in Barbados’a gittiği, sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. Tartışmalı reform paketi sağlık çalışanlarının çoğuna yönelik zorunlu yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı planını da içeriyor. Kimi çevreler buna plana karşı çıkıyor.
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