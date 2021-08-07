Ralph Gonsalves, protestocuların hedefi oldu

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Saldırıya uğrayan Ralph Gonsalves, güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Sözcüsü, Gonsalves’in hastaneye kaldırıldığını, yarasının hayati tehlike oluşturmadığını belirtti. MRI taraması için Gonsalves’in Barbados’a gittiği, sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. Tartışmalı reform paketi sağlık çalışanlarının çoğuna yönelik zorunlu yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı planını da içeriyor. Kimi çevreler buna plana karşı çıkıyor.