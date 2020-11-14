İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: "Ramazan ayında Formula olmaz!"

14 Kasım 2020 Cumartesi, 19:12

Bu kadar emeği tek bir yarış için vermedik" ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle zor günler geçiren ülke ekonomisine Formula 1 yarışlarının yük olmadığıını ifade eden Vural Ak "Biz ilk raundu kazandık ve yarışı yaptık. Bu yarış için devletin cebinden tek bir kuruş dahi çıkmadı. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Artık gelecek sene ve sonraki seneler için daha büyük oynuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BBC Sport'a göre 2021 Formula 1 sezonunda 5.yarış Türkiye'de düzenlenebileceği iddia edildi. Formula 1 yönetimi, gelecek yıl düzenlenecek olan sezon için Vietnam'ı takvimden çıkardı. Vietnam yerine 3 aday ülke bulunuyor. Bunlar, İtalya, Portekiz ve Türkiye.

2021 FORMULA 1 TAKVİMİ

21 Mart: Avustralya (Melbourne)

28 Mart: Bayreyn (Sakhir)

11 Nisan: Çin (Shanghai)

25 Nisan: Vietnam ( Çıkarıldı )

9 Mayıs: İspanya (Barcelona)

23 Mayıs: Fransa (Monaco)

6 Haziran: Azerbaycan (Baku)

13 Haziran: Kanada (Montreal)

27 Haziran: Fransa(Le Castellet)

4 Temmuz: Avusturya (Spielberg)

18 Temmuz: İngiltere (Silverstone)

1 Ağustos: Macaristan (Hungaroring)

29 Ağustos: Belçika (Spa)

5 Eylül: Hollanda (Zandvoort)

12 Eylül: İtalya (Monza)

26 Eylül: Rusya (Sochi)

3 Ekim: Singapur (Marina Bay)

10 Ekim: Japonya (Suzuka)

24 Ekim: Amerika (Austin)

31 Ekim: Meksika (Mexico City)

14 Kasım: Brezilya (Sao Paulo)

28 Kasım: Suudi Arabistan (Cidde)

5 Aralık: Abu Dhabi (Yas Marina)