Randevusunu kaçıran yurttaş öfkesini sağlıkçılara yöneltiyor, günübirlik politikalar yoruyor

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Aşı lojistiğindeki sıkıntılar aile hekimliği çalışanlarına maalesef şiddet olarak geri dönmektedir. Lojistikteki planlama hatalarının faturası aile hekimliği çalışanları tarafından ödenmektedir” dedi.

Aşı için gelenlerin, dağıtımdaki gecikmeler nedeni ile ASM’lerde beklemek zorunda kaldığını veya aşılarını yaptırmadan geri dönmek ve tekrar randevu almak durumunda kaldıklarını anımsatan Özer, şöyle devam etti: “Günlük aşı dağıtımı uygulamasından vazgeçilerek aşı dağıtımı en az iki günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılmalı.”

Uz. Dr. Halil Volkan Tekayak (Adana): Aşı lojistiği konusunda maalesef sınıfta kaldık. Gün içinde biten aşılarımız zamanında sağlık merkezlerimize ulaştırılamadı, günlük randevu sayısını kotarmayacağı bilinmesine rağmen az sayıda aşı teslim edildi. Maalesef bizim dışımızdaki ekiplerin iyi planlama yapamayışı randevu alarak bizlere müracaat eden ve yaklaşık bir yıldır aşı olma hayaliyle yaşayan vatandaşla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiriyor. Aşı tedarik sorunu yaşadığımız günlerde istenmeyen sözlü diyaloglar yaşanıyor. Bu bizleri çok üzüyor. Aşılama dün itibarıyla durma noktasına geldi. ”

Uz. Ebe Nükte Taşlar (İstanbul): Randevu sayısına göre yeterli aşı dağıtılamıyor. Günlük dağıtım yapıldığı için ertesi günün sabah erken saatlerdeki randevulu hastaları aşı gelene dek beklemek zorunda kalıyor. Yetersiz aşı olduğunda geri dönen kişilerin tekrar randevu alması gerekiyor ki bu durum gecikmiş aşılamaya neden oluyor. En az iki günlük stok olacak şekilde aşı dağıtılmalı ve her gün dağıtım yapılmalı.

Dr. Rıza Yıldırım (Denizli): Aşıların dağıtımında zaman zaman gecikmeler oluyor. Aşıların miktarı artmadıkça sevk zinciri sorunları zor çözülecek gibi duruyor.

Dr. Hülya Uçak (Antalya): Covid aşılamasına başladığımızdan bu yana ihtiyaç kadar aşı günlük olarak aile sağlığı merkezlerimize ulaştırılıyor. Ancak aşıların öğlene doğru ulaştırılabildiği ASM’lerde sabah randevu alan hastaların bekletilmesi sorun yaşanmasına neden oluyor. Gün içinde kaç aşı yapacağımızı bilemediğimizden, aşıların günlük değil en azından 2-3 günlük stoklarla dağıtılmasını istiyoruz.