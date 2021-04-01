Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen medya brifinginde konuşuyor. Bakan Koca burada, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen medya brifinginde konuşuyor.
Koca'nın açıklamarından satır başlıkları şöyle:
-"(Kovid-19) Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık.
-Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.
-Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz
-Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.
-Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum.
-DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Kokain çekenlerin burnundaki 100 dolar
- Mahkeme kararına rağmen yurttaşın evi gasp edildi