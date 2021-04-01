Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen medya brifinginde konuşuyor. Bakan Koca burada, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık." dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 18:45
Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen medya brifinginde konuşuyor.

Koca'nın açıklamarından satır başlıkları şöyle:

-"(Kovid-19) Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık.

-Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.

-Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz

-Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.

-Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum.

-DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler