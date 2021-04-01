Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık

01 Nisan 2021 Perşembe, 18:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen medya brifinginde konuşuyor.

Koca'nın açıklamarından satır başlıkları şöyle:

-"(Kovid-19) Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık.

-Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.

-Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz

-Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.

-Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum.

-DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"

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