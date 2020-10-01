Rangers-Galatasaray ilk yarı gol sesi yok
UEFA elemesinde G.Rangers ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers-Galatasaray karşı karşıya geliyor.
İlk 10 dakikada Rangers çok etkiliydi. 2. dakikada Morelos'un şutunu kaleci Fatih çıkardı.
Tavernier de hücumlara katıldı.
10. dakikadan sonra oyun dengelendi.
27. dakikada Belhanda'nın ortasını savunma uzaklaştırdı.
İlk yarı 0-0 bitti.
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli, Belhanda, Babel, Falcao
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