Rangers-Galatasaray ilk yarı gol sesi yok

UEFA elemesinde G.Rangers ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

AA
01 Ekim 2020 Perşembe, 20:58
Rangers-Galatasaray ilk yarı gol sesi yok
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers-Galatasaray  karşı karşıya geliyor.

İlk 10 dakikada Rangers çok etkiliydi. 2. dakikada Morelos'un şutunu kaleci Fatih çıkardı.

Tavernier de hücumlara katıldı.

10. dakikadan sonra oyun dengelendi.

27. dakikada Belhanda'nın ortasını savunma uzaklaştırdı.

İlk yarı 0-0 bitti.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli, Belhanda, Babel, Falcao


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