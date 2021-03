Rap müzik sanatçısı Ezhel, kendisine tepki gösteren takipçilerine yanıt verdi

15 Mart 2021 Pazartesi, 10:09

Rap müzik sanatçısı Ezhel'in bazı dinleyicileri ve takipçileri, sanatçının rap müzisyeni ve müzik prodüktörü Xatar'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle kendisine tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Ezhel, "Evet Kürtçe konuşuyorum, evet Amedsporu paylaşıyorum. Ben bu ülkeyi asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum. Her şeyiyle" dedi.

Instagram hesabından açıklama yapan sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar ben insan bloklamaktan bıktım. Çıkın beni takipten. Beni açıklama yapmak zorunda bıraktığınız için de hepinizden ayrıca tiksiniyorum. Sırf Almanya'da herkesin tanıdığı, Mesut Özil'in de, sokakta gören herhangi birinin de direkt fotoğraf çekileceği Xatar'la fotoğrafım var diye bana terörist yakıştırması yapabildiğiniz için sizlerden utanıyorum. Umarım hayatınız boyunca iftiraya, ayrımcılığa ve lince maruz kalırsınız. Kendimi bildim bileli ülkemin kanayan yarası olan terör belası birçok günahsız gibi benim köyümü de vurmuş, köylümü öldürmüş, aileme kurşun sıkmıştır. Yüzüme kazıdığım Ankara'mda canlar almıştır. Bana her terörist dediğinizde etimden et kopuyor adeta. İğreniyorum sizden. Eroin parası mı? Siz belli ki hiç 'Yarınımız Yok' şarkımı dinlememişsiniz. Evet Kürtçe konuşuyorum, evet Amedsporu paylaşıyorum. Ben bu ülkeyi asla sevmeyi denemediğiniz bir şekliyle seviyorum. Her şeyiyle. Size rağmen sizi bile seviyordum belki bir yere kadar. Ama şunu biliyorum, ben ne dersem diyeyim siz işinize geleni yapmaya devam edeceksiniz. İdamımızı, hapıslığımızı, başarısızlığımızı dileyeceksiniz. Hepinize inat Türkçe rap'ı dünyaya göstereceğim. Bu *** dolu kalbinizle yaşamak zor olsa gerek size kolaylıklar diliyorum."