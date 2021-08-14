Ünlü rapçi Baba Zumbi hayatını kaybetti
Ünlü rapçilerden Baba Zumbi 49 yaşında hayatını kaybetti.
Efsane rap grupu The Zion I'in üyelerinden Baba Zumbi olarak bilinen MC Steve 'Zumbi' Gaines 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Açıklamayı Gaines ailesi yaptı. Baba Zumbi'nin 13 Ağustos günü Alta Bates Hastanesi'nde sabah saatlerinden bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybettiği duyuruldu.
Baba Zumbi'nin ailesi bu zor günlerinde özel hayatın gizliliği ilkelerine sıkı sıkıya uyulmasını talep etti.
BABA ZUMBİ KİMDİR?
Steve Gaines'in 3 oğlu bulunuyor.
Zion I'in yeniden birleşmesi için hazırlanan tur üzerine çalışmakta olan Baba Zumbi'nin ölüm haberi rap dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.
2000 yılında DJ ve prodüktör Amp Live'la birlikte Zion I adı altında müzik dünyasına giriş yapan Baba Zumbi, 10 yıl boyunca çıkan 7 albümde yer aldı.
Mistik şarkı sözleriyle dikkat çeken Zumbi, farklı stilleri harmanlamaya çalıştı. Özellikle 2008'de yayınlanan The Take Over albümünde bu çalışmaların izlerini duymak mümkündü.
Steve Gaines
İlgili Haberler
- Ünlü şarkıcı Nanci Griffth'in bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı
- Kalbindeki sağlık sorunu nedeniyle futbolu bırakan ünlü futbolcu kalp krizine yenik düştü
- Ünlü isimlerden sel felaketi tepkisi: 'Gördüğümüzden çok daha büyük'
- Güney Kore'de seks skandalı: Ünlü K-pop yıldızına fuhuştan hapis cezası
Video Haberler
- Genç kadına evlilik öncesi estetik şoku
- Sel felaketinde yaşanan korku dolu anlar kamerada
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
- Düzmece mi gerçek mi olduğu araştırılıyor
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
- İstanbul'da orman yangını!
- Yaşlı çift sel dehşetini korku dolu gözlerle anlattı
- Seyyar satıcı, zabıta kavgasında kadına uçan tekme
- Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anları
En Çok Okunan Haberler
- Çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar
- MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
- Taliban, Afganistan'da nasıl bu kadar hızlı ilerledi?
- 250-300 civarı cansız beden toplandığını duyduk
- Selin vurduğu Batı Karadeniz ağlıyor, öfke büyük
- Karın ağrısıyla gitti: Hastaneden cansız bedeni çıktı
- Sel mağduru Kübra Çelik'ten Kastamonu Valiliği'ne çağrı
- Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
- Ünlü şarkıcının bir hafta önce öldüğü ortaya çıktı
- Erdoğan'a kötü haberler! İlk kez bu kadar düştü