Rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk paylaşımı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:12

Müzisyen, rapçi, söz yazarı ve 'Şanışer' olarak bilinen Sarp Palaur, Atatürk paylaşımıyla sosyal medyada gündeme oturdu.

Twitter'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir tweet atan Palaur, Atatürk'ten özür diledi.

"NE BÜYÜK ADAMMIŞSIN"

Yaklaşık 10 sene önceki düşüncelerinden pişmanlık duyduğunu dile getiren ünlü rapçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl kadar önce genç bir Cihangir solcusu olarak Atatürk’ün yaptıklarını faşistçe bulduğum, biraz da küçümsediğim bir dönem olmuştu, bütün samimiyetimle çok özür dilerim ya… Ne büyük adammışsın Atam sen."