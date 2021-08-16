Rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk paylaşımı
'Şanışer' sahne adıyla bilinen rap sanatçısı Sarp Palaur, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk içerikli bir paylaşım yaptı. "Bir Cihangir solcusu olarak Atatürk’ün yaptıklarını faşistçe bulduğum bir dönem oldu" diyen ünlü rapçi, "Özür dilerim... Ne büyük adammışsın Atam sen" dedi.
Müzisyen, rapçi, söz yazarı ve 'Şanışer' olarak bilinen Sarp Palaur, Atatürk paylaşımıyla sosyal medyada gündeme oturdu.
Twitter'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir tweet atan Palaur, Atatürk'ten özür diledi.
"NE BÜYÜK ADAMMIŞSIN"
Yaklaşık 10 sene önceki düşüncelerinden pişmanlık duyduğunu dile getiren ünlü rapçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"10 yıl kadar önce genç bir Cihangir solcusu olarak Atatürk’ün yaptıklarını faşistçe bulduğum, biraz da küçümsediğim bir dönem olmuştu, bütün samimiyetimle çok özür dilerim ya… Ne büyük adammışsın Atam sen."
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