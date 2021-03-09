Rasim Öztekin iki ay önce abisini kaybetmişti
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimiz yılın son günlerinde abisini kaybetmişti. Öztekin sosyal medya hesabından "artık abisizim" diyerek paylaşımda bulunmuştu.
62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve tedaviye alındığı Siyami Ersek Hastanesi’nde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
"ARTIK ABİSİZİM"
Rasim Öztekin’in 2020’nin son günlerinde büyük bir acıyla sarsıldığı ortaya çıktı. Abisi Zeki Bülent Öztekin’i kaybeden usta oyuncu acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu:
“Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim… Nurlar içinde yatsın.”
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