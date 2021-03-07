Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. 62 yaşındaki sanatçının son durumunun iyi olduğu açıklandı.
Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi.
Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı
- Zimmetine para geçiren eski kayyım görevden alındı
- Okul yöneticisi ve öğretmene 'türban' soruşturması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
- Validen 'kapatmak zorunda kalacağız' uyarısı
- Eski eşine şiddet uygulayan zanlı hakkında yeni karar
- Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford'ta okutuyor
- Psikoloji bilimine göre aşık olduğunuzun 9 kanıtı
- Sosyal medyada takip krizi: Selçuk istifa mı etti?
- Kılıçdaroğlu'nu 'aşı programını riske atmakla' suçladı