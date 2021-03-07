Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. 62 yaşındaki sanatçının son durumunun iyi olduğu açıklandı.

(DHA)
07 Mart 2021 Pazar, 15:17
Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
Abone Ol google-news

Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi.

Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler