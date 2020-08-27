Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredecek

27 Ağustos 2020 Perşembe, 11:48

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.

“KALBİM KAVUKLU OLARAK TİYATRO YAPMAMA İZİN VERMEDİ”

Kavuğu dört yıl önce Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy’dan teslim alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirterek şunları söyledi:

“Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritm problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, Kavuk’lu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.

Büyük özverilerle 'Baba Sahne’yi' kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh’a Türk Tiyatrosu’na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim. Tiyatroya gönül verenleri 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek Kavuk Devir Teslim Töreni’ne bekliyoruz."

Şevket Çoruh kimdir?

Aslen Artvinli olan Şevket Çoruh, İstanbul'da büyüdü.

Dizi, film ve tiyatro oyuncusu olan Şevket Çoruh, liseden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

1990'larda popüler olan Çiçek Taksi dizisi ile tanınan Çoruh, 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynuyor.

Şevket Çoruh'un kurucusu olduğu bir Baba Sahne'de ilk kez 1967 yılında Yıldırım Önal Özel Kadıköy Tiyatrosu adıyla oyunlar oynandı.

Mekan 27 Mart 2015 tarihinde Dünya Tiyatro Günü'nde Şevket Çoruh tarafından satın alındı.

Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu, 1 Nisan 2017 tarihinde Şevket Çoruh' un ustası olarak gördüğü oyuncu Savaş Dinçel'in 75. doğum gününde açıldı.