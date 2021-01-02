Rasim Öztekin'den İbo Show'a 'Ahmet Kaya' tepkisi: 'Ah! Balık hafızalı ülkem benim'
Rasim Öztekin, İbo Show'da Seda Sayan Ahmet Kaya'nın "Öyle Bir Yerdeyim Ki" şarkısını söylerken Serdar Ortaç'ın da eşlik etmesine tepki gösterdi.
Sanatçı Rasim Öztekin, Star TV'de yayımlanan İbo Show'un yılbaşı özel programında şarkıcı Seda Sayan'ın Ahmet Kaya şarkısı "Öyle Bir Yerdeyim Ki"yi söylemeden önce İbrahim Tatlıses'e "Müsaaden var mı?" diye sormasına, Serdar Ortaç'ın şarkıya eşlik etmesine ve Kaya'nın 1999 yılında maruz kaldığı linç girişimine dikkat çekerek "Ah! Balık hafızalı ülkem benim. Yıl 1999'a bak" dedi.
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Öztekin şu ifadeleri kullandı:
"İbo Show yılbaşı programında Seda Sayan Ahmet Kaya söylemek için izin istiyor. İbo "Ahmet Kaya olunca akan sular durur" diyor. Serdar Ortaç şarkıya eşlik ediyor. Ah! Balık hafızalı ülkem benim. (yıl 1999 a bak)"
İbo Show yılbaşı programında Seda Sayan Ahmet Kaya söylemek için izin istiyor. İbo”Ahmet Kaya olunca akan sular durur”diiyor. Serdar Ortaç şarkıya eşlik ediyor. Ah! Balık hafızalı ülkem benim.(yıl 1999 a bak)— Rasim Öztekin (@oztekinrasim) December 31, 2020
NE OLMUŞTU?
Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 10 Şubat 1999'de düzenlediği "Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması" ödül töreninde Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü almıştı. Törende, "Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum" diyen Kaya bu sözler üzerine hakarete maruz kalmış, hatta konuklar çatal bıçak fırlatmışlardı.
Törende gerginliğin artmasına sebep olarak gösterilen Serdar Ortaç, o anlar için şöyle demişti:
“O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…"
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