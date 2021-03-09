Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenaze töreniyle ilgili kızı Pelin Öztekin'den açıklama geldi.
Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.
Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmış, 62 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı.
Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla usta sanatçının cenaze töreni hakkında bilgi verdi.
"CANIM BABAM, USTAM"
Pelin Öztekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Canım babam, ustam Rasim Öztekin'in cenazesi, 10 Mart Çarşamba günü, saat 15:00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir."
March 9, 2021
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