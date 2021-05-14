Rastgele ateş açtığı silahla yaşamına son verdi
Trabzon’da rastgele havaya ateş açan, polisler bölgeye gönderilince kendisini karnından vuran S.S. (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. S.S.’nin ‘Bipolar bozukluk' tedavisi gördüğü belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş Caddesi’nde meydana geldi. ‘Bipolar bozukluk' tedavisi gören S.S., Çarşı Merkez Amirliği’nin de yer aldığı bölgede bilinmeyen nedenle rastgele tabancayla ateş açtı. Silah sesleri üzerine polis ekipleri hareke geçti. Polisler bölgeye gönderilirken, bu kez kaçmaya çalışan S.S. geldiği PTT Merkez binası önünde, tabancayla kendisini karın bölgesinden vurarak intihara kalkıştı. Yaralanan S.S., çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak S.S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bu arada, S.S.’nin havaya ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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