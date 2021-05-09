Kağıthane’de intihar teşebbüsünde bulunan şahsı polis ikna etti
Kağıthane’de bir köprünün yanında bulunan demir korkuluklara çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahısı polis ekipleri ikna etmeyi başardı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs köprünün yanında bulunan demir korkuluklara çıktı.
Korkulukların üzerinde yürümeye başlayan şahsı gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahısla konuşmak için uzun bir süre uğraştı.
Polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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