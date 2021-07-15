Trabzonspor'dan Dorukhan transferi açıklaması

Beşiktaş'la vedalaşan Dorukhan İspanya'dan teklifler almış, adı da Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

DHA
15 Temmuz 2021 Perşembe, 04:55
Trabzonspor'dan Dorukhan transferi açıklaması
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz ile ilgili olarak, "Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Bendeyken ciddi sakatlık geçirdi. Şu an ilk kez sizden duydum. Bir bakarız ama şu an itibarıyla öyle bir şey yok" dedi.

Beşiktaş'la vedalaşan Dorukhan İspanya'dan teklifler almıştı.


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