RDIF açıkladı: Sputnik V aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?

26 Ağustos 2021 Perşembe, 13:41

Arjantin’de yürütülen araştırmada bilim insanları Sputnik V aşısının yapıldığı kişilerden ocak-ağustos döneminde alınan bin 800 kan serumu örneğini inceledi.

Çalışmalar sırasında antikor oluşumu ve bu antikorların alfa (İngiltere), beta (Güney Afrika), gamma (Brezilya), delta (Hindistan) ve lambda (Peru) vartantlarına karşı nötralize edici etkisi araştırıldı.

RDIF’ten yapılan açıklamaya göre, gözlemler neticesinde aşılamadan sonraki 6 ay içinde organizmanın koronavirüsün mutasyon geçirmiş olan yeni varyantlarına karşı korumasının arttığı tespit edildi. Bu durum bu süre zarfında antikorların olgunlaşma sürecinin devam etmesi ve bu antikorların nötralize edici etkisinin artmasından kaynaklanıyor.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95’İN ÜZERİNDE

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı etkinlik düzeyi yüzde 95’in üzerinde. Aşının virüsün delta varyantına karşı etkinliği de yüzde 83. Aşı toplam nüfusu 4 milyarı aşan 70 ülkede tescil edildi.

Kaynak: Sputnik Türkçe