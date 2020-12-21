Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den 'Süper Lig' vurgusu

21 Aralık 2020 Pazartesi, 10:00

Florentino Perez yaptığı açıklamada yenilik yapılması gerektiğini savunurken ''Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Pandemi, futbolu daha rekabetçi hale getirmeye mecbur kılıyor. Futbolun çekici kalması için yenilikler yapmalıyız, formüller aramalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Pandeminin futbol ekonomisine verdiği zararın ardından, Avrupa'nın büyük kulüplerinin yarışacağı Süper Lig adı altında yeni bir lig gündeme gelmişti.

''FUTBOLUN YENI BIR IVMEYE IHTIYACI VAR''

Perez, futbolun yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğunu savunarak reformların gerçekleşmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Real Madrid, FIFA ve Şampiyonlar Ligi'nin kuruluşunda rol oynadı. Covid-19'un etkisinin de gösterdiği gibi mevcut modelin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Futbolun yeni bir ivmeye ihtiyacı var ve Real Madrid bunun tam kalbinde olacak. Herkes dünya futbolunda reformu savunuyor. Aşırı doygunluk var ve futbolun en önemli figürü taraftarlar acı çekiyor. Ayrıca sakat oyuncular için de sonuçlar var. Futbol reformları bekleyemez. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin milyonlarca hayranı var. Onlara kimse sırtını dönemez.''Real Madrid Başkanı Florentino Perez, futbolun daha çekici hale gelmesi için 'Süper Lig'in hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyor.