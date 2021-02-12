Real Madrid, Karim Benzema'ya kuşkuyla yaklaşıyor
Real Madrid, gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek Karim Benzema için acele etmiyor. Oyuncunun performansını gözlemleyen İspanyol devi buna göre kararını verecek.
Real Madrid'in ikon isimlerinden biri haline gelen Karim Benzema'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Ancak Real Madrid cephesi Benzema için aceleci değil.
Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, oyuncunun sözleşmesini uzatıp uzatmamakla ilgili kararı geciktirecek. İspanyol devi, Karim Benzema'nın performansına göre hareket edecek.
LYON, BENZEMA'NIN PEŞİNDE
Öte yandan Karim Benzema'nın adı bir süredir eski kulübü Lyon ile anılıyor. Deneyimli golcü kariyerine Lyon'da başlamış ve 2009'da Real Madrid'e 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Real Madrid'de 12. sezonunu geçiren Benzema eflatun-beyazlı formayla bugüne kadar 267 gole imza attı.
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