Real Madrid, Karim Benzema'ya kuşkuyla yaklaşıyor

12 Şubat 2021 Cuma, 13:30

Real Madrid'in ikon isimlerinden biri haline gelen Karim Benzema'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Ancak Real Madrid cephesi Benzema için aceleci değil.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, oyuncunun sözleşmesini uzatıp uzatmamakla ilgili kararı geciktirecek. İspanyol devi, Karim Benzema'nın performansına göre hareket edecek.

LYON, BENZEMA'NIN PEŞİNDE

Öte yandan Karim Benzema'nın adı bir süredir eski kulübü Lyon ile anılıyor. Deneyimli golcü kariyerine Lyon'da başlamış ve 2009'da Real Madrid'e 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Real Madrid'de 12. sezonunu geçiren Benzema eflatun-beyazlı formayla bugüne kadar 267 gole imza attı.