Real Madrid, Kylian Mbappe transferini bitirmeye hazırlanıyor

24 Ağustos 2021 Salı, 14:21

Marca’da yer alan haberde, Real Madrid’in Kylian Mbappe transferinde sona yaklaştığı belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in bu yaz sadece Mbappe transferine odaklandığı ve bu sebeple, Erling Haaland’ın menajeri Mino Raiola ile görüşmediği ifade edildi.

YENİ SÖZLEŞMEYİ BİR KEZ DAHA REDDETTİ

Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde Mbappe’nin Paris Saint Germain’den gelen teklifleri reddetti belirtilmişti.

RMC Sports’ta yer alan haberde Fransız ekibinin Mbappe’ye bir yılı opsiyonlu altı yıllık sözleşme teklif ettiği ancak bunun yıldız oyuncu tarafından kabul edilmediği ifade edildi.

PREMİER LİG’DEN TEKLİF GELDİ

RMC’deki haberde, PSG yönetiminin gelecek yıl Mbappe’yi bonservissiz kaybetmemek için bu yaz satmaya karar verdiği ifade edilirken, Real Madrid’in henüz resmi bir teklif yapmadığı fakat ismi açıklanmayan bir Premier Lig kulübünün PSG’ye teklifini sunduğu kaydedildi.

RONALDO İHTİMALİ

İtalya Serie A’da hafta sonu başlayan yeni sezonda Juventus’un Udinese ile oynadığı maçta Cristiano Ronaldo ilk 11’de yer almamıştı.

Sky Italia’da çıkan haberde, Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediği için bu kararı aldığı belirtilmiş, sonrasında Juventus yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.

RMC’deki haberde, Paris Saint Germain’in Kylian Mbappe’nin yerine Cristiano Ronaldo’yu transfer etmek istediği ifade edildi. Portekizli yıldızın Juventus’la sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.