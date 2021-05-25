Real Madrid Mbappe için PSG ile görüşmelere başladı
Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain ile görüşmelere başladı.
İspanya devi Real Madrid, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain ile
sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe için Paris ekibinin kapısını çaldı.
The Sun’ın haberine göre Fransa Ligue 1’de şampiyonluğu
Lille kaptıran PSG’nin golcüsü Kylian Mbappe’nin kulüpten ayrılmak istemesi
üzerine Real Madrid, PSG ile transfer görüşmelerine başladı.
Ligue 1’de Altın Ayakkabı sahibi Kylian Mbappe Canal Plus’a yaptığı
açıklamalarda Paris Saint-Germain’e ne kadar bağlı olduğunun altını çizerek,
“Bu kulüpte harikulade bir yıl geçirdim, burada her zaman mutlu oldum ama futbolda
önemli işler yapacak bir ekibin parçası olduğumu hissetmek istiyorum.” ifadelerini
kullanarak transfer olmaya sıcak baktığını belirtti.
22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı
31 maçta 27 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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