Real Madrid Mbappe için PSG ile görüşmelere başladı

25 Mayıs 2021 Salı, 10:13

İspanya devi Real Madrid, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe için Paris ekibinin kapısını çaldı.

The Sun’ın haberine göre Fransa Ligue 1’de şampiyonluğu Lille kaptıran PSG’nin golcüsü Kylian Mbappe’nin kulüpten ayrılmak istemesi üzerine Real Madrid, PSG ile transfer görüşmelerine başladı.

Ligue 1’de Altın Ayakkabı sahibi Kylian Mbappe Canal Plus’a yaptığı açıklamalarda Paris Saint-Germain’e ne kadar bağlı olduğunun altını çizerek, “Bu kulüpte harikulade bir yıl geçirdim, burada her zaman mutlu oldum ama futbolda önemli işler yapacak bir ekibin parçası olduğumu hissetmek istiyorum.” ifadelerini kullanarak transfer olmaya sıcak baktığını belirtti.

22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 31 maçta 27 gol 7 asistlik performans sergiledi.