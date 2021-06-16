Real Madrid Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını resmen açıkladı
Real Madrid, Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.
Real Madrid 2005'den beri takımda forma giyen Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a veda töreni düzenleyecek.
Törenin ardından Sergio Ramos, bir basın toplantısında medyanın önüne çıkacak."
İspanyol savunma, Real Madrid ile 5 İspanya Lig, 4 Şampiyonlar Ligi 3 Süper Kupa ve 2 Kupa Del Rey şampiyonluğu yaşadı.
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