Real Madrid Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını resmen açıkladı

Real Madrid, Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 22:42
Real Madrid Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını resmen açıkladı
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Real Madrid 2005'den beri takımda forma giyen Sergio Ramos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kulübümüz, 17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a veda töreni düzenleyecek.

Törenin ardından Sergio Ramos, bir basın toplantısında medyanın önüne çıkacak."

İspanyol savunma, Real Madrid ile 5 İspanya Lig, 4 Şampiyonlar Ligi 3 Süper Kupa ve 2 Kupa Del Rey şampiyonluğu yaşadı. 


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