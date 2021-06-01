Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi başlıyor
Real Madrid, 2013-2015 yılları arasında takımı çalıştıran eski teknik direktörü Carlo Ancelotti ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon La Liga'yı ikinci sırada tamamlayan ve teknik direktörü Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, eski teknik direktörü Carlo Ancelotti ile üç yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Eflatun-beyazlı ekip, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin önümüzdeki üç sezon boyunda A takımın yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. İmza töreni, yarın başkan Florentino Pérez ile yapılacak. Carlo Ancelotti daha sonra, saat 18.00'de basın toplantısında medyanın karşısına çıkacak."
2019'dan beri Premier Lig'de Everton'ı çalıştıran 61 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2013-2015 yıllarında Real Madrid'in başında yer almıştı.
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