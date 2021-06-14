Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane, gazeteci ile tartıştı
Real Madrid'deki teknik direktörlük görevini geçtiğimiz ay bırakan Zinedine Zidane, bir maç çıkışında kendisine soru soran muhabire tepki gösterdi.
İspanyol devi Real Madrid'deki görevinden geçtiğimiz ayrılan teknik direktör Zinedine Zidane, İspanya 2. Ligi'nde Rayo Vallecano ve Girona arasında oynanan play-off maçının çıkışında basın mensuplarıyla tartıştı.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre muhabir Sergio Quirante, maç sonrası stadyumdan ayrılan Zidane'a "Real Madrid ile kötü mü ayrıldınız?" şeklinde bir soru sordu. Soru üzerine sinirlenen Zidane, muhabire "Daha önce olduğu gibi aynı aptal soruları sormaya devam mı edeceksin? Sürekli aynı soruları soruyorsun. Rezalet bir işin var." ifadeleriyle tepki gösterdi.
48 yaşındaki teknik direktör, tepkisinin ardından muhabire "Seni tanıyorum. Sen de beni tanıyorsun. Beni biliyorsun. Kamerayı kapat. Gel benimle. Gel, seninle bir konuşalım." dedi. Olay sonrasında Zidane, elini omzuna atarak yürüdüğü Quirante ile bir süre konuştu.
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